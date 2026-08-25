Комитет госконтроля Гомельской области в целях изучения деятельности аэропорта «Гомель» 27 августа проведет горячую линию на тему: «Качество услуг, предоставляемых аэропортом «Гомель».

В указанный день с 10.00 до 12.00 по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-91 граждане могут сообщить о случаях некачественного обслуживания, нарушениях и недостатках при предоставлении аэропортом «Гомель» транспортных и иных услуг.

Поступившая на горячую телефонную линию информация будет тщательно изучена специалистами Комитета, при необходимости, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет госконтроля Гомельской области