Комитетом государственного контроля Гомельской области осуществляется контроль за организацией торговли к школьному сезону, работой школьных базаров.

В целях выявления имеющихся проблем Комитет госконтроля Гомельской области 10 августа проведет горячую линию. В указанный день с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-66, 8 (0232) 23-83-98 граждане могут сообщить о проблемах с ассортиментом и качеством товаров к школьному сезону, завышенных ценах, ненадлежащем торговом обслуживании и других волнующих вопросах.

Поступившая на горячую линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет государственного контроля Гомельской области