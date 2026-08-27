Среди награжденных на областной августовской конференции – педагоги района. Денежный сертификат Гомельского облисполкома вручен учителю физической культуры и здоровья Рогинской школы Василию Малявко.

Грамотой главного управления образования Гомельского облисполкома награждена педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества Лилия Жарина.

Одним из ярких выступлений на торжественном мероприятии стал творческий номер заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мiлавiца» и его руководителя, заведующего отделом Уваровичского ЦДТ Людмилы Кабаевой.

Поздравляем награжденных! Желаем вдохновения для новых побед.

Наталья Логунова

Фото из архива участников и Гомельских ведомостей