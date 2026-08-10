11 августа все православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. В народном календаре дата была связана с калиной и получила название «Калинник». Вспомним, какие приметы были известны нашим предкам, и что требовалось делать, чтобы избежать неприятностей.
Что нельзя делать
- 11 августа наши предки старались не врать, не сквернословить и не хвалиться. Тем, кто рискнет нарушить эти правила, мудрецы сулили 40 бед.
- День решительно не подходит для тяжелого физического труда. Верующие стараются посвятить этот день молитвам и духовному очищению.
- Чтобы не навлечь беду на себя и близких, уборка, стирка и огородные работы были под запретом.
- Давать деньги в долг категорически запрещалось, так как считалось, что их не вернут, а отношения с должником могут испортиться на долгие годы.
- Крупные покупки также были нежелательны – новые вещи могли оказаться некачественными, принеся лишь разочарование.
- Название «Калинник» связано с калиной, ветви которой запрещалось ломать. Нарушение этого запрета могло обернуться болезнью.
Что можно делать
- Православные обращались к Николаю Чудотворцу, веря, что заступник не откажет им в помощи.
- В этот день нельзя отворачиваться от тех, кто просит о помощи. Игнорирование могло привести к тому, что вскоре сам человек окажется в подобной ситуации.
- Бережный сбор ягод и умывание калиновым соком после пробуждения помогали сохранить молодость и красоту.
Приметы о погоде
- Теплая погода 11 августа предвещает погожие деньки в сентябре. Первый месяц осени будет комфортным для прогулок, а урожай окажется щедрым.
- Туман в этот день наши предки считали недобрым знаком, якобы указывающим, что меда в это году получится собрать совсем мало.
- Отправляясь в лес, люди в старину пытались оценить: много ли ягод и грибов удалось им найти. Полные лукошки дикоросов хоть и радовали мужчин и женщин, но при этом сулили морозную зиму.
Подготовила Екатерина Зайкова