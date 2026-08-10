11 августа все православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. В народном календаре дата была связана с калиной и получила название «Калинник». Вспомним, какие приметы были известны нашим предкам, и что требовалось делать, чтобы избежать неприятностей.

Что нельзя делать

11 августа наши предки старались не врать, не сквернословить и не хвалиться. Тем, кто рискнет нарушить эти правила, мудрецы сулили 40 бед.

День решительно не подходит для тяжелого физического труда. Верующие стараются посвятить этот день молитвам и духовному очищению.

Чтобы не навлечь беду на себя и близких, уборка, стирка и огородные работы были под запретом.

Давать деньги в долг категорически запрещалось, так как считалось, что их не вернут, а отношения с должником могут испортиться на долгие годы.

Крупные покупки также были нежелательны – новые вещи могли оказаться некачественными, принеся лишь разочарование.

Название «Калинник» связано с калиной, ветви которой запрещалось ломать. Нарушение этого запрета могло обернуться болезнью.

Что можно делать

Православные обращались к Николаю Чудотворцу, веря, что заступник не откажет им в помощи.

В этот день нельзя отворачиваться от тех, кто просит о помощи. Игнорирование могло привести к тому, что вскоре сам человек окажется в подобной ситуации.

Бережный сбор ягод и умывание калиновым соком после пробуждения помогали сохранить молодость и красоту.

Приметы о погоде

Теплая погода 11 августа предвещает погожие деньки в сентябре. Первый месяц осени будет комфортным для прогулок, а урожай окажется щедрым.

Туман в этот день наши предки считали недобрым знаком, якобы указывающим, что меда в это году получится собрать совсем мало.

Отправляясь в лес, люди в старину пытались оценить: много ли ягод и грибов удалось им найти. Полные лукошки дикоросов хоть и радовали мужчин и женщин, но при этом сулили морозную зиму.

Подготовила Екатерина Зайкова