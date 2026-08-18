19 августа православные отмечают Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе эта дата известна как Яблочный Спас. С давних времен праздник связывали с различными приметами. В их числе — строгие запреты, за нарушение которых полагалась суровая кара.





Что нельзя делать

Яблочный Спас — день, когда нельзя заниматься уборкой. Наши предки старались навести порядок в жилище заблаговременно, чтобы провести праздник в чистоте.

Посвятите этот день отдыху. Игнорирование этого правила может обернуться проблемами со здоровьем.

19 августа – не время для выяснения отношений, сплетен и пустой гордости. Эти негативные эмоции могут навредить вашей репутации, а хвастунам и льстецам и вовсе грозят проблемы с зубами.

Никому не отказывайте в помощи. Если отвернетесь от просящего, в скором времени сами окажетесь на его месте.

Воздержитесь от выяснения отношений. Существует риск разругаться с родственником или другом, из-за чего вы навсегда перестанете общаться.

День не годится для крупных покупок. Вам могут продать некачественный или бракованный товар.

Что можно делать

Традиционно в этот день верующие приносят в церковь яблоки, чтобы освятить их. Эти плоды становятся символом изобилия и благодати, а их употребление в пищу – особое благословение.

В некоторых регионах существовал обычай не есть яблоки до Яблочного Спаса. Первое освященное яблоко часто сопровождалось загадыванием заветного желания.

Считалось, что по вкусу первого яблока можно предсказать будущее: сладкое – к счастливой жизни, кислое – к трудностям, безвкусное – к одиночеству.

Следует помнить о том, что продолжается Успенский пост. По этой причине нельзя угощаться мясными блюдами и употреблять алкоголь.

Приметы о погоде

Погода на Яблочный Спас подскажет, какие сюрпризы небесная канцелярия готовит на Покров.

Отсутствие дождей 19 августа — добрый знак. Осенью будет мало осадков и много погожих деньков. Если на Яблочный спас будет солнечно, зима окажется суровой.

Также наши предки подметили, что большое количество желтых листьев на деревьях к этой дате предупреждает о том, что в ближайшие дни начнется настоящая осень.

Подготовила Екатерина Зайкова