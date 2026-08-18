19 августа православные отмечают Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе эта дата известна как Яблочный Спас. С давних времен праздник связывали с различными приметами. В их числе — строгие запреты, за нарушение которых полагалась суровая кара.
Что нельзя делать
- Яблочный Спас — день, когда нельзя заниматься уборкой. Наши предки старались навести порядок в жилище заблаговременно, чтобы провести праздник в чистоте.
- Посвятите этот день отдыху. Игнорирование этого правила может обернуться проблемами со здоровьем.
- 19 августа – не время для выяснения отношений, сплетен и пустой гордости. Эти негативные эмоции могут навредить вашей репутации, а хвастунам и льстецам и вовсе грозят проблемы с зубами.
- Никому не отказывайте в помощи. Если отвернетесь от просящего, в скором времени сами окажетесь на его месте.
- Воздержитесь от выяснения отношений. Существует риск разругаться с родственником или другом, из-за чего вы навсегда перестанете общаться.
- День не годится для крупных покупок. Вам могут продать некачественный или бракованный товар.
Что можно делать
- Традиционно в этот день верующие приносят в церковь яблоки, чтобы освятить их. Эти плоды становятся символом изобилия и благодати, а их употребление в пищу – особое благословение.
- В некоторых регионах существовал обычай не есть яблоки до Яблочного Спаса. Первое освященное яблоко часто сопровождалось загадыванием заветного желания.
- Считалось, что по вкусу первого яблока можно предсказать будущее: сладкое – к счастливой жизни, кислое – к трудностям, безвкусное – к одиночеству.
- Следует помнить о том, что продолжается Успенский пост. По этой причине нельзя угощаться мясными блюдами и употреблять алкоголь.
Приметы о погоде
Погода на Яблочный Спас подскажет, какие сюрпризы небесная канцелярия готовит на Покров.
- Отсутствие дождей 19 августа — добрый знак. Осенью будет мало осадков и много погожих деньков. Если на Яблочный спас будет солнечно, зима окажется суровой.
- Также наши предки подметили, что большое количество желтых листьев на деревьях к этой дате предупреждает о том, что в ближайшие дни начнется настоящая осень.
Подготовила Екатерина Зайкова