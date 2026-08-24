25 августа Церковь вспоминает мучеников Аникиту и Фотия Никомидийских. В народе этот день с давних времен известен как Фотя-Поветенный. В это время уже активно готовились к зиме. Хозяйки проверяли вещи, предназначенные для зимы, и постепенно приводили их в порядок. Мужчины разбирались в своих инструментах, чтобы убрать приспособления, которые теперь пригодятся не раньше весны.

Что нельзя делать

25 августа не разрешается шумное веселье, гулянки и праздники с алкоголем. Нужно вести себя скромно и сосредоточиться на работе.

На Фотю-Поветенного не стоит заводить новых знакомств, так как они закончатся либо обманом, либо горьким разочарованием. Не следует объясняться в чувствах, свататься и играть свадьбы: стоит дождаться завершения поста.

В этот день нельзя подниматься на чердак. У наших пращуров существовало вполне логичное объяснение, — подготовка Домового к зиме. Дух якобы занят обустройством своего убежища на период холодов, поэтому мешать ему нельзя. Если он рассердится, быть беде.

Чтобы не страдать от бессонницы, вечер этого дня лучше провести без шуток и смеха. Тому, кто чересчур развеселится, придется всю ночь лежать, не сомкнув глаз. Во всяком случае, так говорили в старину.

Что можно делать

На Фотю-Поветенного можно заниматься практически любыми делами. Работа и домашние дела будут даваться легче обычного. Вы будете довольны результатами своего труда.

Если вы никак не могли взяться за генеральную уборку, не теряйте времени. Разрешается и мелкий ремонт, а также рукоделие.

День подходит для покупок, но они должны быть обдуманными. Спонтанные траты ничего хорошего вам не принесут.

Стоит отметить, что 25 августа удачным окажется обновление гардероба. Можно присмотреть себе и близким новые вещи, прежде всего те, что пригодятся уже этой зимой.

Не возбраняется и работа в саду или огороде, а также любая помощь родственникам.

Можно заняться заготовками — соленьями, компотами и так далее. Сюда же относятся травяные сборы, укрепляющие иммунитет.

В старину незамужние девушки ходили в церковь на Фотю-Поветенного. Они просили помощи у заступников и молились святым, чтобы встретить суженого как можно скорее.

Существовал у живших красавиц и ритуал, помогающий увидеть вторую половинку во сне. Для этого следовало спрятать перед сном под подушкой белый платочек и произнести специальный заговор.

Приметы о погоде

Дождь на Фотю-Поветенного — дурной знак, обещающий короткое бабье лето. Сухая погода в этот день сулит теплую и снежную зиму.

Туман, спустившийся на поверхность реки, указывает на жару в ближайшие дни. А вот иней, появившийся на деревьях к утру, обещает хороший урожай озимых и морозный декабрь.

Подготовила Екатерина Зайкова