25 августа Церковь вспоминает мучеников Аникиту и Фотия Никомидийских. В народе этот день с давних времен известен как Фотя-Поветенный. В это время уже активно готовились к зиме. Хозяйки проверяли вещи, предназначенные для зимы, и постепенно приводили их в порядок. Мужчины разбирались в своих инструментах, чтобы убрать приспособления, которые теперь пригодятся не раньше весны.
Что нельзя делать
- 25 августа не разрешается шумное веселье, гулянки и праздники с алкоголем. Нужно вести себя скромно и сосредоточиться на работе.
- На Фотю-Поветенного не стоит заводить новых знакомств, так как они закончатся либо обманом, либо горьким разочарованием. Не следует объясняться в чувствах, свататься и играть свадьбы: стоит дождаться завершения поста.
- В этот день нельзя подниматься на чердак. У наших пращуров существовало вполне логичное объяснение, — подготовка Домового к зиме. Дух якобы занят обустройством своего убежища на период холодов, поэтому мешать ему нельзя. Если он рассердится, быть беде.
- Чтобы не страдать от бессонницы, вечер этого дня лучше провести без шуток и смеха. Тому, кто чересчур развеселится, придется всю ночь лежать, не сомкнув глаз. Во всяком случае, так говорили в старину.
Что можно делать
- На Фотю-Поветенного можно заниматься практически любыми делами. Работа и домашние дела будут даваться легче обычного. Вы будете довольны результатами своего труда.
- Если вы никак не могли взяться за генеральную уборку, не теряйте времени. Разрешается и мелкий ремонт, а также рукоделие.
- День подходит для покупок, но они должны быть обдуманными. Спонтанные траты ничего хорошего вам не принесут.
- Стоит отметить, что 25 августа удачным окажется обновление гардероба. Можно присмотреть себе и близким новые вещи, прежде всего те, что пригодятся уже этой зимой.
- Не возбраняется и работа в саду или огороде, а также любая помощь родственникам.
- Можно заняться заготовками — соленьями, компотами и так далее. Сюда же относятся травяные сборы, укрепляющие иммунитет.
- В старину незамужние девушки ходили в церковь на Фотю-Поветенного. Они просили помощи у заступников и молились святым, чтобы встретить суженого как можно скорее.
- Существовал у живших красавиц и ритуал, помогающий увидеть вторую половинку во сне. Для этого следовало спрятать перед сном под подушкой белый платочек и произнести специальный заговор.
Приметы о погоде
- Дождь на Фотю-Поветенного — дурной знак, обещающий короткое бабье лето. Сухая погода в этот день сулит теплую и снежную зиму.
- Туман, спустившийся на поверхность реки, указывает на жару в ближайшие дни. А вот иней, появившийся на деревьях к утру, обещает хороший урожай озимых и морозный декабрь.
Подготовила Екатерина Зайкова