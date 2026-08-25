26 августа верующие чтут святителя Тихона, в народном календаре — Тихон Страстной. В этот день люди не работали в огороде, боялись подстригать волосы и отказывались от подарков.





Что нельзя делать

26 августа лучше промолчать, даже если обида жжет изнутри. Верили, что выяснение отношений в этот день — верный способ посеять ссору, которая растянется на долгие годы.

Поработаешь на грядках — жди череды материальных неудач. Считалось, что весь следующий год придется горбатиться без достойной награды.

Запрещалось сплетничать и сквернословить. Якобы из-за этого начнет болеть горло.

Нежелательными считались подарки без повода. Принимать их не стоит, так как существует вероятность получить с ними порчу.

Не пускали на порог тех, кого не приглашали. Человек мог явиться с недобрыми намерениями.

В этот день не стирали постельное белье, так как сушить его приходилось на улице, где к нему могла прицепиться нечисть.

На Тихона Страстного нельзя спать на двух подушках, так как в будущем придется страдать от одиночества.

Подрезая волосы, можно жизнь свою укоротить. Во всяком случае, так говорили наши предки.

Нельзя доедать за своим ребенком, иначе он никогда не станет самостоятельным.

Свекровям 26 августа не рекомендуется попрекать невесток. Из-за этого может прекратиться общение с сыновьями.

Дата является неблагоприятной для бракосочетания. Молодожены будут изводить друг друга ревностью и вскоре расстанутся.

Что можно делать

Люди просили друг у друга прощения. Они считали, что так будет проще наладить отношения и забыть о противоречиях.

Наши предки вставали рано и старались справиться с делами до обеда. Вторую половину дня они обычно проводили с семьей.

Этот день будет удачным у тех, кто будет держаться ближе к дому. Якобы для поездок время было не самым подходящим.

Дом в этот день следовало привести в порядок: мыли полы, протирали мебель и расставались с треснувшей посудой и пришедшей в негодность одеждой — считалось, что такие вещи притягивают неудачи.

Обязательно готовили пироги с яблоками. Выпечку они оставляли на вечер — для чаепития под семейные разговоры.

Не возбранялось и посещение кладбища. Правда, с одним условием: уходить с места захоронения нужно было не оглядываясь, иначе можно навлечь на себя черную полосу.

Чтобы избавиться от назойливых поклонников, девушки подбрасывали к домам нелюбимых юношей платки с еловыми ветками. А те, кто страдал от безответной любви, привязывали еловую веточку к берёзе собственным поясом и шептали заговор — считалось, что это помогает забыть неудачного кавалера и унять слезы.

Приметы о погоде

Дожди с самого утра указывают на «мокрый» сентябрь. Редкий день в начале осени будет проходить без ливня.

Если листья на березе все пожелтели, зима в этом году окажется ранней.

Небо на закате окрасилось в розовые тона? Скоро потеплеет.

Если луна в ночном небе будто прячется в дымке, грядет ненастье.

Подготовила Екатерина Зайкова