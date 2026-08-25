26 августа верующие чтут святителя Тихона, в народном календаре — Тихон Страстной. В этот день люди не работали в огороде, боялись подстригать волосы и отказывались от подарков.
Что нельзя делать
- 26 августа лучше промолчать, даже если обида жжет изнутри. Верили, что выяснение отношений в этот день — верный способ посеять ссору, которая растянется на долгие годы.
- Поработаешь на грядках — жди череды материальных неудач. Считалось, что весь следующий год придется горбатиться без достойной награды.
- Запрещалось сплетничать и сквернословить. Якобы из-за этого начнет болеть горло.
- Нежелательными считались подарки без повода. Принимать их не стоит, так как существует вероятность получить с ними порчу.
- Не пускали на порог тех, кого не приглашали. Человек мог явиться с недобрыми намерениями.
- В этот день не стирали постельное белье, так как сушить его приходилось на улице, где к нему могла прицепиться нечисть.
- На Тихона Страстного нельзя спать на двух подушках, так как в будущем придется страдать от одиночества.
- Подрезая волосы, можно жизнь свою укоротить. Во всяком случае, так говорили наши предки.
- Нельзя доедать за своим ребенком, иначе он никогда не станет самостоятельным.
- Свекровям 26 августа не рекомендуется попрекать невесток. Из-за этого может прекратиться общение с сыновьями.
- Дата является неблагоприятной для бракосочетания. Молодожены будут изводить друг друга ревностью и вскоре расстанутся.
Что можно делать
- Люди просили друг у друга прощения. Они считали, что так будет проще наладить отношения и забыть о противоречиях.
- Наши предки вставали рано и старались справиться с делами до обеда. Вторую половину дня они обычно проводили с семьей.
- Этот день будет удачным у тех, кто будет держаться ближе к дому. Якобы для поездок время было не самым подходящим.
- Дом в этот день следовало привести в порядок: мыли полы, протирали мебель и расставались с треснувшей посудой и пришедшей в негодность одеждой — считалось, что такие вещи притягивают неудачи.
- Обязательно готовили пироги с яблоками. Выпечку они оставляли на вечер — для чаепития под семейные разговоры.
- Не возбранялось и посещение кладбища. Правда, с одним условием: уходить с места захоронения нужно было не оглядываясь, иначе можно навлечь на себя черную полосу.
- Чтобы избавиться от назойливых поклонников, девушки подбрасывали к домам нелюбимых юношей платки с еловыми ветками. А те, кто страдал от безответной любви, привязывали еловую веточку к берёзе собственным поясом и шептали заговор — считалось, что это помогает забыть неудачного кавалера и унять слезы.
Приметы о погоде
- Дожди с самого утра указывают на «мокрый» сентябрь. Редкий день в начале осени будет проходить без ливня.
- Если листья на березе все пожелтели, зима в этом году окажется ранней.
- Небо на закате окрасилось в розовые тона? Скоро потеплеет.
- Если луна в ночном небе будто прячется в дымке, грядет ненастье.
Подготовила Екатерина Зайкова