С давних времен 27 августа православные чтут пророка Михея, в народном календаре — Михеев день. Эта дата отлично подходит для наблюдения за ветром. Именно он в старину подсказывал людям, чего ждать от погоды в ближайшее время.

Что нельзя делать

27 августа приходится на Успенский пост, верующие продолжают соблюдать воздержание в пище. На столе не должно быть мяса, молока и яиц. Однако даже постные блюда требуют осторожности: например, выпечка в этот день считалась дурным знаком.

В этот день легко вспыхивает конфликт, даже с самыми близкими. Старики предупреждали: держите эмоции в узде. Горячность обернется долгой враждой, и вернуть доверие человека будет почти невозможно.

Не рекомендовалось отправляться в дальний путь. Считалось, что дорога таит опасности: от досадных опозданий и потери денег до встречи с лихими людьми.

Чтобы не «укоротить» себе век, в Михеев день не стоит стричь волосы и ногти. Салон красоты может подождать до завтра.

Увидели на улице кошелек или золотое украшение − пройдите мимо. В народе говорили, что такие вещи неспроста лежат на виду: через них кто-то пытается «сбросить» свои беды и болезни.

Женщинам появляться в Михеев день на людях в старой, мятой или неопрятной одежде считалось дурной приметой: так можно было обречь себя на одиночество.

Что можно делать

Конец августа — горячая пора для крестьян: нужно завершить уборку урожая, укрыть сено, сделать заготовки на зиму и подготовить жилье к холодам. 27 числа работы в поле и огороде не прекращались — предки знали: погода уже не будет благосклонной.

Дома хлопот тоже хватало: предстояло перебрать одежду и обувь, починить и привести их в порядок перед холодами, а также заниматься привычными делами — уборкой и готовкой.

Одна из самых необычных традиций этого дня — тишина. Михеев день следовало проводить спокойно, без громких разговоров и шума. Считалось, что молчание привлекает удачу, а крикунам и балагурам сулили разорение и неудачи.

Если хотите получить подсказку свыше, ложитесь спать с открытыми окнами. Увидели кошмар? Не пугайтесь: главное — запомнить детали. Возможно, именно они укажут путь и помогут избежать неприятностей.

Приметы о погоде

Слабый ветер в Михеев день — знак того, что осенью дождей будет мало. Сильные порывы указывают на обилие осадков в сентябре.

Солнце 27 августа сулит морозный ноябрь. Пасмурная погода предвещает снежный конец осени.

Подготовила Екатерина Зайкова