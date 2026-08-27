Успение Пресвятой Богородицы — одна из важных дат в православном календаре. Издавна с этим днем связывали особые запреты и традиции. Бок о бок с церковными правилами не один век идут народные суеверия, игравшие важную роль в жизни наших предков.

Что нельзя делать

Праздник Успения не подходит для работы, особенно тяжелого физического труда. 28 августа — время, которое стоит посвятить молитвам, благотворительности, духовному росту.

Считалось, что ссора, сказанная в сердцах ложь или хвастовство могут обернуться затяжным конфликтом, который разрушит отношения с близкими на долгие годы.

Крупные покупки, кредиты или долговые обязательства лучше отложить: народная мудрость гласит, что необдуманные денежные операции в праздник могут привести к потере капитала.

Для новых дел 28 августа категорически не подходит. Завершение Успенского поста — это период, когда нужно сосредоточиться на решении текущих вопросов.

Не следует браться за ремонт и строительство в церковный праздник, отправляться в дальнюю дорогу, устраиваться на работу, заводить животных.

Нельзя неуважительно относиться к хлебу: выбрасывать остатки, стряхивать крошки на пол и т. д. Наши предки говорили, что из-за этого в жизни может начаться черная полоса.

Что можно делать

Издавна существовал обычай приносить на праздничную службу свежеиспеченный хлеб для освящения. Дома его полагалось разделить за общим столом со всей семьей, а один ломоть бережно завернуть в чистую ткань и спрятать за иконами. Считалось, что такой хлеб обладает целебной силой и помогает домочадцам в минуты болезни.

Молитва к Пресвятой Богородице — обязательная часть праздника. К ней обращались с благодарностью за помощь в делах мирских и с просьбой о заступничестве.

Успение знаменовало собой окончание жатвы — время, когда можно было выдохнуть после напряженного сельского труда. В деревнях и селах устраивались шумные гулянья с песнями, угощением и радостью от собранного урожая.

Хозяйки могли оставить в поле каравай, а молодые девушки плели венки из колосьев, загадывая желание о скором замужестве.

Именно с этой даты начинался свадебный сезон. Уже на Успение молодежь могла активно общаться, приглядывая себе потенциальную пару. Через две недели разрешалось и сватов засылать.

Чтобы узнать, каким будет следующий год, колоски прятали в мешки и вытаскивали наугад. Тяжелый и крупный колос сулил богатый сбор, маленький — предупреждал о скромных результатах труда.

Приметы о погоде

Безоблачное небо и слабый ветер на Успение — предвестники сухой и теплой осени. Дождь льет, не прекращаясь? Следующий сезон будет ненастным и прохладным.

Если осадки прекратились к обеду и выглянуло солнце, сентябрь порадует жарой в бабье лето.

Мелкий дождик в теплый день сулит мягкую и снежную зиму.

Резкое похолодание 28 августа говорит о том, что заморозки в этом году окажутся ранними.

Подготовила Екатерина Зайкова