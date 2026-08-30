31 августа с давних времен называют днем Флора и Лавра — в честь раннехристианских мучеников. Наши предки знали немало примет, связанных с этой датой. В частности, они передавали из уст в уста строгие запреты, за несоблюдение которых можно поплатиться здоровьем, деньгами или еще чем-то важным.





Что нельзя делать

Считалось, что в этот день с лошадьми нельзя обращаться грубо: им полагался отдых, прогулка и угощение. Тот, кто посмеет обидеть жеребца или кобылу, рискует вскоре узнать, что такое черная полоса в жизни.

Не рекомендовалось также ссориться с близкими. По поверьям, даже мелкий спор способен перерасти в затяжной конфликт, а обида, затаенная родным человеком, может всерьез испортить отношения.

Работа в саду, уборка дома, помощь родственникам или пополнение запасов считались надежной защитой от бедности. Праздность же называли прямой дорогой к нищете.

Не пересчитывайте деньги после обеда, не доставайте купюры до завтрака и отложите покупку новой одежды — велик риск приобрести брак. А еще не садитесь на стол и не смахивайте крошки рукой: за такое сулили голод.

Женщинам в этот день не стоило выходить из дома вечером — иначе, по поверьям, их ждали серьезные неприятности.

Что можно делать

Наши предки встречали этот день в трудах: мужчины брали на себя тяжелую работу, готовясь к холодам, а женщины занимались хозяйством — убирали, возились с детьми, стряпали на всю семью

Особое внимание уделяли лошадям: их купали, чистили, заплетали гривы в косы и, конечно, баловали лакомствами. Считалось, что забота о животных приносит удачу.

31 августа — удачный день для путешествий. Поездка обещает быть легкой и приятной. Дата также считается благоприятной для новых знакомств — особенно с противоположным полом. Свободные мужчины и женщины имеют все шансы встретить свою судьбу в последний день лета.

Приметы о погоде

Если звезды имеют красноватый оттенок, на следующий день погода испортится. Начнутся затяжные дожди, ветер усилится. Дурным знаком в старину считался влажный воздух. Он мог указывать на плохой урожай в будущем году.

, что туман долго не рассеивается, наши предки надеялись на потепление. Красное небо в часы заката — к похолоданию. Гром поздним вечером гремит к ненастью. В начале сентября будет холодно и дождливо. Погода наладится только через две недели.

Если в лесу много грибов, осень будет длинной. В декабре будет сыро и тепло.

Подготовила Екатерина Зайкова