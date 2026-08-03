4 августа Церковь чтит мироносицу Марию Магдалину. Наши предки называли этот день «Мария Ягодница». В старину с этой датой было связано множество запретов и неписанных правил. Люди старались их соблюдать, опасаясь суровой кары.

Что нельзя делать

Предки верили, что женщинам в этот день нельзя работать с утра до ночи. Нарушительницам грозили болезни и невзгоды. Конечно, домашние дела и приготовление обеда были разрешены, но работа в поле или огороде – была под запретом.

Существовало поверье, что беременным женщинам нельзя мыть голову, иначе ребенок может родиться слабым.

В этот день торговцам предписывалось быть честными. Первый проданный товар следовало отдать с большой скидкой, чтобы весь год торговля шла успешно.

Если начинался дождь, все спешили домой. Опасались молнии и считали, что находиться на улице во время сильного ливня опасно.

Любое злое слово, крик или обида в адрес животных могли привлечь внимание нечистой силы.

Считалось, что убийство паука в доме принесет нищету, а избавление от грызунов – ухудшение семейных отношений.

Что можно делать

Женщины, освобожденные от полевых работ, могли уделить время себе. Утром они собирали росу, умывались ею, веря, что она дарует молодость и красоту.

Девушки на выданье проводили обряды на привлечение суженого, а также собирались вместе, занимаясь рукоделием и обмениваясь забавными историями.

Самые рачительные хозяйки весь день проводили на кухне, заготавливая на зиму варенье и соленья. Особое внимание уделялось угощению нуждающихся – стариков, сирот и малоимущих.

Было принято мыть окна и стирать занавески. Считалось, что это не только очищает дом от пыли, но и от всего дурного – болезней, разногласий и бедности.

Существовал интересный обряд для привлечения богатства: монетой нужно было постучать по подоконнику дома богатого соседа, а затем, завернув монету в красную ткань, закопать ее под порогом. Наши предки верили, что это привлечет деньги в дом.

Приметы о погоде

Ливень с грозой в Марьин день предвещает богатый урожай.

Сухая и солнечная погода — обещание теплого сентября.

Туман на улице — к потеплению, красное небо на закате — к похолоданию.

Подготовила Екатерина Зайкова