Как рассказала заведующий сектором службы «одно окно» Анжелика Немцева, государством реализована еще одна мера, позволяющая улучшить качество обслуживания населения и повышения доступности осуществления административных процедур. С 2024 года гражданам предоставлена возможность обращаться в службы «одно окно» местных исполнительных и распорядительных органов, а также администраций районов областных городов и г. Минска за осуществлением административных процедур независимо от места их проживания и регистрации.

Реализация экстерриториального принципа обслуживания населения способствует появлению дополнительных удобств для граждан при обращении за осуществлением административных процедур и осуществляется посредством использования программного комплекса «Одно окно»: в случае обращения заинтересованного лица в службу «одно окно» по «экстерриториальному принципу» заявление и прилагаемые к нему документы и (или) сведения в день подачи регистрируются и направляются службой, в которую обратились, в службу уполномоченного органа согласно подведомственности для рассмотрения и принятия административного решения.

Принятое уполномоченным органом административное решение либо уведомление о таком решении выдаются заинтересованному лицу или направляются посредством почтовой связи службой «одно окно» не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление о принятом административном решении может быть направлено посредством иных видов связи, используемых уполномоченным лицом, в случае указания их в заявлении заинтересованного лица.

В развитие описанной темы, Министерство юстиции Республики Беларусь разработало интерактивную карту служб «одно окно», на которой указано расположение служб «одно окно» в каждом регионе. Место нахождения служб отмечено на карте отдельными знаками.

При наведении (нажатии) курсора на изображение можно ознакомиться с краткой информацией по каждой из служб: наименование службы «одно окно», адрес ее расположения, режим работы, ссылка на сайт местного исполнительного и распорядительного органа.

Интерактивная карта размещена в том числе и на странице службы «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома.

Подробнее о порядке обращения за осуществлением административных процедур можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе Одно окно, по тел. (02336) 7-28-34.

Подготовила Татьяна Титоренко