Крепкие рукопожатия, слова благодарности и заслуженные награды сегодня им, героям жатвы. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев вручил дипломы райисполкома и ленты «Лидер жатвы» одному из опытнейших комбайнеров не только сельхозпредприятия, но и всего района – Владимиру Балобану, а также представителю молодого поколения – Илье Гуменюку. Александр Викторович поблагодарил хлеборобов за труд, упорство и стремление убрать урожай в срок и без потерь.

К поздравлениям присоединились председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководство и профактив сельхозпредприятия. Главный бухгалтер РК ОО «БРСМ» Юлия Мирземетова поздравила с трудовым достижением Илью Гуменюка и вручила молодому аграрию благодарственное письмо и памятный сувенир.

Наталья Логунова

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