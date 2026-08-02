Уважаемые работники стальных магистралей, ветераны отрасли, примите поздравления с профессиональным праздником!



Железную дорогу не зря называют главной транспортной артерией страны. Благодаря вашей ежедневной работе безопасная перевозка пассажиров, бесперебойное движение и доставка грузов стали привычными атрибутами современной жизни, формируя стабильные экономические связи между регионами республики. Ваш труд почетен и по-прежнему остается востребованным.

Особые слова благодарности адресуем ветеранам, которые внесли немалый вклад в развитие отрасли, обеспечивают преемственность поколений и являются примером для молодежи.

Всем труженикам железнодорожного транспорта желаем доброго здоровья, мира и благополучия в семьях. Пусть в вашей работе не возникает нештатных ситуаций, а успехи мотивируют на новые профессиональные свершения.