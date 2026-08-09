«Созидательный труд во все времена пользовался особым уважением. Каждый построенный дом, школа, больница, объект или километр дороги – это инвестиции в будущее страны, благополучие людей и уверенность в завтрашнем дне», – говорится в поздравлении.

Сегодня строители области уверенно продолжают лучшие профессиональные традиции, успешно реализуют масштабные проекты, осваивают технологии, вводят в строй объекты социальной, промышленной и инженерной инфраструктуры.

Особые слова признательности глава региона адресовал ветеранам отрасли, воспитавшим достойную смену специалистов, передавшим молодежи бесценные знания, уважение к профессии и верность высоким стандартам качества.

«Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных достижений, успешной реализации самых смелых проектов, мира и добра вашим семьям!», – пожелал губернатор.

Гомельщина официально