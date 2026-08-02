«Этот праздник объединяет мужественных, сильных духом людей, для которых честь, верность воинскому долгу и беззаветное служение Родине всегда были и остаются главными жизненными принципами», — говорится в поздравлении.

Особые слова признательности руководитель выразил — ветеранам, которые своим ратным трудом и безупречной службой заложили лучшие традиции «крылатой пехоты» и сегодня активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, передавая ей бесценный жизненный опыт.

Губернатор выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи, надежно стоять на страже мира, безопасности и независимости нашей страны.

Иван Крупко пожелал всем, кто имеет отношение к празднику, их родным и близким — крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и новых успехов во имя процветания любимой Беларуси!

Гомельщина официально