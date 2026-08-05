На прием к председателю облисполкома Ивану Крупко обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Сергеевич из Житковичского района с просьбой о предоставлении земельного участка для выращивания яблок.

Губернатор поручил землеустроительной службе подобрать подходящий участок под сад в пределах местности, где проживает фермер.

Жительница Уваровичей Буда-Кошелевского района Надежда Ивановна высказала недовольство результатом ремонта улицы Базарной в горпоселке. Подняла также вопрос сноса пустующего дома.

Иван Крупко дал поручение провести на улице дополнительные работы, в частности, обеспечить водоотведение и установить дорожные знаки. Осуществить снос или продажу ветхого дома. Также дано поручение навести порядок на прилегающей к нему территории, убрать сорную растительность.

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