Горожанка, проживающая в д. №17 по ул. 50 лет Октября райцентра, пришла к главе района по вопросу высокой стоимости платы за откатку воды из канализации. Женщина проживает в блокированном 4-квартирном жилом доме, центральная канализация отсутствует, выгребная яма – на две квартиры. Ранее канализация откатывалась водоканалом, но в связи с изменением законодательных актов будет откатываться на платной основе по заявлению гражданки, размер стоимости значителен. Валентин Ундруль поручил проработать вопрос: коммунальной службе по возможной реконструкции выгребной ямы с целью увеличения ее объема, водоканалу – по разъяснению наличия или отсутствия льготы гражданам при оплате за жилищно-коммунальные слуги (водооотведение), предоставлению субсидии.

С просьбой о выделении дополнительного земельного участка для ведения фермерского хозяйства вблизи н.п. Заречье обратился житель аг. Кривск. Решение по данному вопросу с учетом норм действующего законодательства в сфере земельных отношений будет принято после более детального его изучения заинтересованными службами.



Татьяна Титоренко

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