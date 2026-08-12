На прием к главе района обратились 10 человек. Спектр вопросов, который обозначили будакошелевцы, разноплановый – от выделения жилья, ремонта дорог до лишения родительских прав.

Так, уваровчанин попросил отремонтировать дорогу по ул. Набережной. Валентин Ундруль пояснил, что дорога уже включена в план и ремонтные работы будут проводиться в текущем году. Мужчина обратил внимание и на дерево, которое нависает над дорогой по ул. Октябрьской населенного пункта и угрожает безопасности граждан.

За содействием в решении вопроса по удалению дерева, упавшего на хозпостройку во время урагана, пришла сельчанка из аг. Кривск. Она уже обращалась в РОЧС, сельисполком, и часть работы была выполнена. Осталось убрать ствол тополя, лежащий на сарае, а для этого нужна специализированная техника. По поручению председателя райисполкома ответственная организация выедет на место для оказания помощи.

Жительница райцентра считает, что ее сестру необходимо лишить родительских прав, а ребенка забрать из семьи. По словам женщины, семья неоднократно состояла на учете, и в данный момент сестра недобросовестно выполняет свои родительские обязанности, не принимает участие в воспитании и содержании старших детей. Контроль за семьей будет усилен. Главой района даны поручения соответствующим службам на обследование семьи, по результатам которого будет принято решение.

Женщины с Красного Знамени убеждены, что озеро, расположенное вблизи населенного пункта, предоставлено в аренду незаконно. Возмущены они и тем, что новый владелец не разрешает в нем купаться местному населению, ловить рыбу и кататься на лодках. Следует отметить, что арендатор не запрещает местным жителям, дачникам, их детям ловить рыбу любительскими орудиями лова бесплатно. Что касается купания, то озеро входит в число водных объектов района, где купание запрещено. По поручению Валентина Ундруля заявленные претензии будут изучены заинтересованными службами, по итогам работы гражданам предоставят письменный ответ. Одна из обратившихся также пожаловалась на некачественное проведение капитального ремонта многоквартирного дома №15 по ул. Молодежной.

По вопросу замены трубы системы водоснабжения пришла сельчанка из Октября. Гражданка не может произвести замену труб в доме, потому что прогнила труба на вводе. Жилье принадлежит СУП «Андреевка». Неоднократные обращения в хозяйство желаемого результата не принесли. Ответственным службам поручено найти оптимальный вариант решения данной проблемы и выполнить соответствующие работы.

По расчету за сельхозпродукцию и невыполнению договорных обязательств между сельхозпредприятием и частным лицом рекомендовано обратиться в компетентные органы. Ряд вопросов, касающихся получения социального жилья и выделения арендного, оказания услуг городской ветлечебницей, порядка записи на прием к врачу для планового оказания медицинских услуг, разъяснен в ходе приема.

Татьяна Титоренко

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