Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля.

«Ваш ежедневный труд — это истинное служение Родине на принципах высочайшей самоотдачи, объективности и законности, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Стоящие перед ведомством задачи требуют продуманных и взвешенных действий, соблюдения оптимального баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов».

Президент уверен, что лучшие традиции, заложенные ветеранами, профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов.