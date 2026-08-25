Стало доброй традицией проводить эту акцию в августе. В рамках мероприятия оказывается помощь будущим первоклассникам, которые проживают в многодетных семьях, в семьях с небольшим материальным доходом, детям-сиротам, в семьях, где несовершеннолетние признаны находящимися в социально опасном положении. Депутатский корпус всегда активно принимает участие в данной акции и этот год не стал исключением. Михаил Борисевич, Алексей Котляров, Николай Долич вручили портфели и спортивный инвентарь будущим первоклассникам Коммунаровской школы Доминику Манулину, Игнату Николаеву, Александр Немцев – Арсению Мельникову из Пенчинской школы.

Следует отметить, что портфели и канцелярские принадлежности депутаты приобретают исключительно за собственные денежные средства.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников