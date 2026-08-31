В рамках республиканской акции «Соберем портфель первокласснику» военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит и представитель районной организации «Белорусский союз женщин» Татьяна Кураликова в преддверии Дня знаний вручили портфели со школьными принадлежностями первоклассникам начальной школы г. Буда-Кошелево Евгению Чуешову и Матвею Брундукову. Депутат районного Совета депутатов Евгений Свердлов — Елизавете Зайкиной, будущей учащейся Гусевицкой школы.

Подготовила Екатерина Зайкова

Фото из архива участников