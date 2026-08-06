На Будакошелевщине в рамках акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» чествовали хлеборобов РУП «Белоруснефть-Особино».

К водителю Ивану Бадестову и комбайнеру Андрею Болдуеву с теплыми словами обратилась заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская. Она подчеркнула, что профсоюзы во все времена прославляли сельского труженика. По ее мнению, профессия хлебороба – это не просто работа, а настоящая любовь к родной земле и своей стране. Жанна Григорьевна отметила, что вклад каждого из них в общий каравай – пусть разный по масштабу, но одинаково важный и значимый для продовольственной безопасности страны. Профсоюзный лидер вручила героям жатвы благодарственные письма Гомельского облисполкома и денежные сертификаты от Гомельского областного объединения профсоюзов.

Директор предприятия Николай Балабанович присоединился к поздравлениям и поблагодарил хлеборобов за добросовестный труд и высокие показатели в уборочной кампании, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых успехов.

В ходе визита Жанна Гатальская уделила внимание вопросам организации двухразового горячего питания для тружеников полей, созданию надлежащих условий труда и быта, а также поддержке аграриев в рамках коллективного договора. Она обозначила, что профсоюзы держат на контроле соблюдение трудовых прав и социальных гарантий работников.

Елизавета Малая

Фото автора