«Железная дорога была и остается важнейшей транспортной артерией страны, соединяющей регионы, обеспечивающей устойчивую работу предприятий, развитие экономики, пассажирские и грузовые перевозки. За всем этим стоит напряженный и ответственный труд людей», – говорится в поздравлении.

Губернатор подчеркнул значение Гомельщины как крупнейшего железнодорожного узла республики. «Во многом именно от вашего профессионализма зависят устойчивое транспортное сообщение, развитие промышленности, укрепление экономики и комфорт миллионов пассажиров», — подчеркнул Иван Крупко.

Искренние слова признательности глава региона адресовал ветеранам, заложившим крепкие традиции, воспитавшим не одно поколение высококлассных специалистов.

«От всей души благодарю работников отрасли за добросовестный труд, профессионализм, ответственность и значительный вклад в социально-экономическое развитие Гомельщины».

Гомельщина официально