Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение обсуждалось на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров и было поддержано главой государства. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Андрей Лобович по итогам мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр пояснил, что за последние годы существенно изменились тенденции в демографической сфере. Возраст впервые вступающих в брак в Беларуси стал на 4 года выше, чем 25 лет назад. Женщины впервые рожают в возрасте 27,5 года. «Даже несмотря на огромную систему мер господдержки семей с детьми», — заметил он. Поэтому, по его словам, специалисты выделили наиболее весомые в финансовом плане аспекты для семей в момент рождения ребенка, и это размер пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.

«Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Эти размеры сейчас одинаковы для всех получателей пособий и фактически не зависят от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, которая есть сегодня, — минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране», — пояснил министр.

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