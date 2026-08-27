Синоптики обещают потепление до плюс 29 градусов в начале сентября. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На текущей неделе благодаря скандинавскому антициклону «Стэфан» мы почувствовали приближение осени: ночи стали длиннее, утра — свежее, а днем, несмотря на малооблачную погоду, яркие солнечные лучи не в силах прогреть воздух до знойных августовских отметок. В ночные часы местами температура воздуха на высоте 2 м опускалась до плюс 3 градусов, а на торфяниках Полесья на высоте 2 см от поверхности почвы воздух охлаждался до минус 1. При этом днем столбики термометров не поднималась выше плюс 17-24 градусов. Однако, начиная с субботы, репетиция осени закончится и погода вновь перестроится на летний лад: ожидается рост температурного режима и активизация гроз, ливней, шквалов», — рассказали в Белгидромете.

В ближайшие сутки, 28 августа, погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт, поэтому сохранится сухая и прохладная погода. Ночные минимумы составят 6-12 градусов тепла, местами температура снизится до плюс 3-5, а дневные максимумы не превысят 19-24 градуса.

29 августа — 2 сентября из-за адвекции более теплого воздуха с юго-запада Европы температурный фон станет повышаться и в середине дня окажется в пределах от плюс 19 до 29 градусов. «31 августа по югу воздух прогреется до плюс 31. При этом атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы, обусловят кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно по территории страны. При активном развитии конвективных процессов местами осадки будут сопровождаться грозами, в дневные часы в субботу, 29 августа, и вторник, 1 сентября, — еще и сильным порывистым ветром. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться непродолжительные туманы», — отметили синоптики.

В пятницу, 28 августа, будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, местами — плюс 3-5. Днем будет 19-24 градуса выше нуля. В пятницу,, будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, местами — плюс 3-5. Днем будет 19-24 градуса выше нуля.

В субботу, 29 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем преимущественно по западу прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, по западу — до плюс 15. Днем будет от плюс 21 до 28 градусов.

В воскресенье, 30 августа, ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 9-16 градусов. Днем будет от 20 до 27 градусов выше нуля.

В понедельник, 31 августа, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-15 градусов. Днем будет от плюс 22 до 29, в южных районах — до плюс 31 градуса.

Во вторник, 1 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром местами по югу ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от 11 до 18 градусов. Днем будет 20-27 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 29 градусов.

В среду, 2 сентября, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14 градусов. Днем будет от 19 до 26 градусов выше нуля.