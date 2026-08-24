Десять граждан Украины и десять военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Территорию для обмена предоставила Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Первый информационный».

Республика Беларусь, последовательно придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию.

По поручению главы государства Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину десяти граждан Украины и десяти военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену.

Отмечено, что гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права.