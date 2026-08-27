С нового учебного года в школах Беларуси изменится пропускной режим. Сотрудники охраны получат право выборочно проверять ручную кладь учащихся и других посетителей. Мера направлена на то, чтобы не допустить проноса в учреждения образования опасных или запрещенных предметов.





Как будут проводить досмотр

О новых правилах в эфире «Радио-Минск» рассказал первый заместитель начальника Московского отдела Департамента охраны Александр Сях.

По его словам, при проверке несовершеннолетнего обязательно должен присутствовать представитель педагогического коллектива.

«При досмотре несовершеннолетнего обязательно присутствие представителя педагогического состава, а также соблюдение правил проведения таких мероприятий», — отметил Александр Сях.

При этом присутствие родителей во время такой процедуры больше не требуется.

Что может стать причиной проверки

Поводом для досмотра могут стать особенности поведения ученика или информация, поступившая от педагогов. При этом сотрудники охраны будут обращать внимание не только на школьников, но и на других посетителей.

Особое внимание планируют уделять людям с крупными сумками и ручной кладью.

Перечень предметов, которые запрещено проносить в школу, должен находиться на посту охраны.

Охрана будет учитывать возраст учеников

Новые правила распространяются на школьников любого возраста. При этом в Департаменте охраны подчеркнули, что при организации пропускного режима важно не создавать у детей ощущение, что к ним относятся с подозрением.

Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №307 «Об осуществлении охранной деятельности».

mlyn.by