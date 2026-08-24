В связи с началом учебного года с 25 августа по 5 сентября в республике пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», призванное повысить уровень ответственности родителей и водителей за безопасность несовершеннолетних на дороге.

В дни проведения акции в светлое время суток необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами.

Особое внимание — соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.

С начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы.

Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности! Также следует исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Водителям необходимо быть предельно осторожными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД