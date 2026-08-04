В соответствии с Правилами охоты с 8 августа по 13 декабря будет разрешена добыча дичи водоплавающей (кроме гусей) и болотной, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана любого пола и возраста, в светлое время суток, ружейным способом охоты из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов и безружейным способом охоты с ловчими птицами. Охота разрешается способами и орудиями охоты в соответствии с Правилами.

Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьих собак (за исключением охоты на рябчика и куропатку серую) всех групп кроме гончих и борзых, использование маломерных судов без двигателей, либо с неработающим двигателем. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.

При добыче рябчика и куропатки серой разрешается использование охотничьих собак: легавые, спаниели, ретриверы.

В процессе охоты допускается добыча только охотничьих зверей или птиц указанных в охотничьей путевке. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты охотникам разрешается также добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.

Охота разрешается в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, государственные праздники, праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров Республики Беларусь на выходные дни, на территории зоны Б и Г. Так же охота разрешена на территории зоны А, в присутствии должностных лиц охотничьего хозяйства.

Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки), является незаконной охотой и влечет административную (ч.1 ст.16.27 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст. 282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия данного животного.

В случае незаконной добычи дикого животного, являющегося образцом СИТЕС или включенного в Красную книгу, размер вреда, причиненного окружающей среде, исчисляется в двойном или тройном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного, обитающего в угодьях, в которых запрещено его изъятие, размер вреда исчисляется в тройном размере.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ