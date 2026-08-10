В рамках благотворительной акции «Соберем портфель первокласснику» депутаты районного Совета депутатов ежегодно вносят свой вклад в помощь по подготовке к школе семьям, где есть будущие первоклассники.

Особое внимание уделяется детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.

Депутат районного Совета депутатов по Совхозному избирательному округу №6 Валентина Жукова вручила рюкзак с канцелярскими принадлежностями будущей первокласснице Пенчинской школы Лизе Ионан. Девочка из многодетной семьи. Ее родители трудятся на производстве: отец – машинистом гранулирования пластмасс цеха вторичной переработки полимеров в СП «АМИПАК»-ОАО, мама – укладчиком-упаковщиком в ООО «Зен Пласт».

С началом нового этапа в жизни Анастасию Байкову поздравила депутат районного Совета депутатов по Октябрьскому избирательному округу №8 Людмила Ветошкина и подарила девочке портфель со школьными канцтоварами. В семье Байковых четверо детей: трое уже школьники, а младшая пока ходит в детский сад. Мама Анастасии возглавляет управление централизованного хозяйственного обслуживания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, папа работает водителем в ОАО «Трансстройарсенал».

Депутатский корпус призывает будакошелевцев присоединиться к акции и сделать доброе дело для тех, кто особенно нуждается в поддержке. Акция продлится до 31 августа.

Елизавета Малая

Фото из архива