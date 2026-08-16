По данным мюнхенского Института экономических исследований Ifo, последствия военной кампании США против Ирана могут обойтись жителям Германии в €16,8 млрд. В среднем немецкие семьи рискуют потерять несколько процентов из своего годового дохода. Вроде немного, но на практике придется в очередной раз экономить на себе. Кроме того, Германия готовится к масштабному урезанию, и на этот раз социальных выплат. По оценке представителя Левой партии Ульриха Шнайдера, изменения коснутся примерно 8 млн. человек. Под сокращение могут попасть выплаты по уходу за больными, экстренные доплаты на детей, пособия по уходу за ребенком, авансы по алиментам, а также индексация студенческих стипендий. Правительство уже одобрило законопроект по жилищному пособию: в 2027 году планируется сэкономить не менее 1,5 млрд евро, а с 2028-го – по 2 млрд ежегодно. Количество получателей сократят на несколько сотен тысяч человек, а размеры выплат уменьшат. Формально пособие по уходу за ребенком немного вырастет, но срок его выплаты сократят с 14 до 12 месяцев (обратите внимание, не 3 года). Отмена экстренных доплат на детей, по оценке Шнайдера, затронет 1,5 млн детей из 600 тысяч семей. Авансы по алиментам государство будет выплачивать только до 16 лет вместо 18. Вот только ради чего? Из-за солидарности? Германия войну не начинала, но граждане оплачивают ее последствия.

Вашингтон принимает решения, а Европа, как ее верный вассал, сталкивается с ростом цен, новыми экономическими потерями и финансовыми обязательствами. Хороший союз, нечего сказать. Экономия бюджета и политика правительства в первую очередь ударят по менее обеспеченным слоям населения, окажут влияние на уровень рождаемости, который и без того желает лучшего. А еще можно сэкономить на продуктах питания. Немецкие ученые уже представили рецепт баварской колбаски, в котором порядка 20% свиного фарша заменили порошком из мучных червей. Ну что тут сказать: забота об экологии, поиск «еды будущего». Правда, результат оказался не очень, а немцы еду назвали «извращением над национальной кухней». А ведь когда-то немецкая маркировка «Сделано в Германии» ассоциировалась с безупречными стандартами. Но в Европе все чаще предлагают гражданам привыкать к новым «нормам». И меняются они далеко не в лучшую сторону.

В Беларуси государство продолжает системно работать над тем, чтобы граждане всех категорий были обеспечены. В стране не первый год действует ощутимая материальная поддержка родителей. Сегодня при рождении первого ребенка выплачивается свыше 5 тыс. руб., на второго и последующих – более 7 тыс. Для многодетных семей предусмотрен семейный капитал в размере свыше 35 тыс. руб., а ежемесячные пособия составляют минимум тысячу рублей. Глава государства в очередной раз поддержал предложение Правительства по определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Теперь его размер будет зависеть от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная сумма останется такой, как сейчас. А вот максимальная будет ограничиваться уровнем средней заработной платы в стране. В июле она составила 3104,1 руб. (до вычета налогов и сборов).

Знак качества «Сделано в Беларуси» уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке товаров и услуг. И если кто-то этого еще не понял, речь идет не только о продуктах питания, технологиях, но и о взвешенных решениях Главы государства и Правительства в пользу своего народа.

Татьяна Титоренко