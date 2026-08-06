Среди них – комбайнеры Дмитрий Кашицкий, Владимир и Евгений Чернявские, Руслан Салахов, Александр Ткачев, семейный экипаж Дмитрия и Татьяны Барановых, а также водитель Евгений Клименков.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль вручил героям жатвы дипломы районного исполнительного комитета и ленты лидеров жатвы, подчеркнув, что достигнутые результаты – это не только личный успех каждого, но и весомый вклад в продовольственную безопасность района и страны.

Особые слова признательности прозвучали в адрес семейного экипажа Дмитрия и Татьяны Барановых. К поздравлениям присоединились председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай и председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова, вручив диплом и памятные подарки.

Поблагодарил за ратный труд хлеборобов руководитель филиала ОАО «Гомсельмаш Юбилейный-Агро» Сергей Дрозд.

Все аграрии также получили денежные сертификаты от филиала и первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой