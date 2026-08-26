С 1 сентября открывается охота на бобра и выдру. Разрешена добыча животных любого пола и возраста ружейным (с подхода, из засады) и безружейным способами. Охота разрешена круглосуточно, однако в темное время суток охотиться ружейным способом можно только в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

Разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В этом случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки – указать вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке). Если в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или краснокнижник, следует проинформировать сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.

В случае попадания в капкан или другую ловушку выдры в процессе добычи охотником бобра (или наоборот) разрешение закрывается по фактически добытому животному.

В ходе осуществления охоты на бобра и выдру охотникам разрешается вскрывать бобровые норы и плотины.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта 2027 года.

Незаконная охота на бобра или выдру влечет административную (ч.1 ст.16.27 КоАП) или уголовную (ст. 282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия животного.

Размер вреда в случае незаконной добычи бобра составляет 70 базовых величин.

Обращаем внимание, что выдра речная является образцом СИТЕС. Размер вреда в случае незаконной добычи выдры составляет 200 базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ