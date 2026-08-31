С 5 сентября (первая суббота сентября), в дополнение к открытой охоте на водоплавающую дичь (кроме гусей), болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела и фазана, будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку.

Охотиться на этих птиц можно без ограничений по полу и возрасту, но только в светлое время суток. Способы охоты: ружейный (с подхода, из засады) с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак (легавых, спаниелей, ретриверов); безружейный — с помощью ловчих птиц. Охота продлится по второе воскресенье декабря.

В процессе охоты допускается добыча только тех охотничьих животных, которые указаны в охотничьей путевке. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты охотникам разрешается добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны, сороки, а также отстрел бродячих кошек и беспородных собак с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для добычи животных, указанных в путевке.

Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны и сороки), является незаконной охотой и влечет административную (ч. 1 ст. 16.27 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст. 282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия данного животного.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или при выявлении фактов браконьерства обращайтесь в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2—76-30, либо по телефонам горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00, 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ