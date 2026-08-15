Почему Президент уделяет особое внимание теме развития регионов и торговли на селе

Обсуждаем вопросы торгового обслуживания сельчан. Этой теме Президент Александр Лукашенко на минувшей неделе уделил особое внимание, находясь с рабочей поездкой в Вилейском районе. Еще в прошлом году был издан указ Президента, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торговли на таких территориях. Для эксперимента определили девять районов. Обозначили маршруты движения, приобрели автолавки, согласовали ассортимент товаров, начали устанавливать нестационарные торговые павильоны. И хотя, по мнению Правительства, эксперимент оказался успешным, проблемных вопросов еще немало. Хотя перед вертикалью Глава государства поставил вполне конкретную задачу: максимально стереть различия между городом и деревней.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мы вложили немалые деньги. Уделили на уровне Президента внимание этому — не только Белкоопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Это не потому, что я деревенский, а потому, что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим.

Во время рабочей поездки в Вилейский район, 7 августа 2026 года

Есть задачи, и их нужно реализовывать

Говорим не столько о сельской торговле, сколько о привлекательности жизни в глубинке. «Я борюсь не за колхозы, совхозы, частников. Не за сельское хозяйство даже. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде», — заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Вилейского района. Как стереть грань между городом и селом? Как завлечь молодежь? Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский обозначает: проблема имеет острое социальное звучание, и вопросы обслуживания населения здесь — лишь один из аспектов.

— Мы не можем сказать, что у нас есть дефицит товаров первой необходимости на селе, что автолавки не обеспечивают функцию снабжения людей, — отмечает парламентарий. — Но вряд ли кто-то поспорит с тем, что ассортимент сельских магазинов и автолавок значительно уступает возможностям, которые есть у минчан и жителей крупных городов нашей страны.

Вместе с тем заявляем, что сильные регионы — значит, сильная страна, в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь мы делаем ставку на развитие регионов. Государственный подход заключается в том, что необходимо создать на селе равные условия. Более того, мы говорим о привлечении людей, специалистов в сельскую местность. А как же мы сможем привлечь молодежь, высококвалифицированных специалистов туда, если там существует определенный дисбаланс с городами даже в части, касающейся продовольственного снабжения? Этого допускать нельзя. Необходимо, чтобы и система здравоохранения, и система образования, и обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости на селе в принципе ничем не отличались от того, что есть в городе.

Поэтому соответствующая задача поставлена не только перед Белкоопсоюзом, но и перед крупными торговыми сетями, которые зарабатывают огромные по меркам Беларуси деньги на своих проектах в Минске и областных городах. Так давайте, возьмите на себя социальную функцию снабжения села. Пусть это будет не так прибыльно или на первых порах вообще убыточно, но речь идет о социальной ответственности бизнеса. Мы вместе живем в нашей стране, есть государственные задачи, и их необходимо реализовывать.

Иметь такие же блага

Итак, деревня кормит город, но и город должен накормить деревню. Времена, когда на селе люди большей частью надеялись на собственный приусадебный участок и на собственное хозяйство, давно прошли. Если есть возможность получать большее, почему бы этим не пользоваться? Профессор Белорусского государственного университета Михаил Ковалев тем временем обращает внимание на экономический и демографический аспекты. Подчеркивает:

— Сегодня доля сельского населения в Беларуси составляет более 20 процентов, а это около 1,9 миллиона человек. Проще говоря, каждый пятый житель страны проживает в сельской местности. Львиную долю составляют пенсионеры. И понятно, что они, как и городское население, также нуждаются в качественном обслуживании и должны получать те же блага и иметь такие же возможности. Этим и обусловлено пристальное внимание Президента к данному вопросу.

Надо понимать, что торговля в сельской местности имеет и экономическое, и социальное значение. Дело в том, что прошли времена, когда практически все сельчане держали скот, обеспечивали себя фруктами и овощами с приусадебного участка. Теперь основные продукты к столу они приобретают в магазинах или на рынках. Люди стали более зависимы от степени развития торговой сети, цен и ассортимента в объектах торговли. Поэтому обеспечение сельского населения продуктами — важнейшая социальная задача государства.

Защитить свой рынок

О торговле на совещании в Вилейке говорили не только в контексте ассортимента и качества, но также в контексте справедливых цен и повышения доли отечественных товаров.

— Богатство нации определяется ее способностью производить товары для своего потребления и торговли, — комментирует председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Алексей Авдонин в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1». — Если нация не имеет возможности производить товары и защищать свои рынки, она бедная.

В 1990-е говорили про «глобальную деревню», про то, что все друг другу братья, про конкуренцию на равных условиях. Но экономику не обмануть. Все воюют за рынки, в том числе за наши. Давая доступ к нашему рынку, мы поддерживаем работодателей других стран, их технологии, капитал и так далее. Во всем мире сейчас складывается ситуация кризиса перепроизводства. И наша задача заключается в защите своего рынка. Но мы защищаем не свой небольшой рынок, а делаем это в рамках Союзного государства, ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

Прямая речь

Анна Мацакова, начальник отдела экономики Буда-Кошелевского райисполкома:



– Сегодня торговая сеть района, являясь важнейшей артерией экономики, ежедневно обеспечивает комфорт более чем 27 тыс. жителей Будакошелевщины. И основной принцип, по которому работают торговые объекты, – быть к каждому покупателю ближе. Это значит, что каждый горожанин или сельский житель, проживающий даже в малонаселенном пункте, может приобрести товары первоочередной необходимости. В сельской местности для этого в сфере розничной торговли действуют 120 субъектов торговли, функционируют 77 торговых объектов, в том числе 9 – Гомельского областного потребительского общества.

Обслуживание населения 164 сельских населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть, обеспечивается 14 автомагазинами –ООО «БудВин НВ», ЧТУП «ПродСнабЗапчасть», ЧТУП «ЛВ Торг», ИП Грибовой И.Н, ООО «Евроторг». Три из четырех автомагазинов ООО «Евроторг» работают в формате самообслуживания, позволяя покупателям самостоятельно выбирать товар и рассчитываться на кассе. Также покупатели автомагазинов сети Евроопт имеют возможность по предварительному заказу приобрести весь ассортимент товаров, реализуемых магазином «Евроопт», расположенным по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 58. Автомагазины трижды в неделю обслуживают товарами каждый малый населенный пункт по маршруту.

Кроме того, сельское население 82 населенных пунктов обслуживается 6 передвижными отделениями почтовой связи Буда-Кошелевского участка почтовой связи. Одновременно с оказанием этих услуг покупатели могут приобрести и товары потребительского спроса, предусмотренные Перечнем товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте. Это кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, мука, масло растительное, сахар, соль и др., а также непродовольственные товары по предварительным заявкам населения.

Для обеспечения качественного торгового обслуживания жителей действующая торговая сеть района не только восстанавливается, но и расширяется. В текущем году возобновили работу магазины в Церковье и Новой Гусевице, запланировано открытие новых торговых объектов ООО «Боженков плюс» в Дуравичах и Потаповке.

Если говорить о социальных стандартах в сфере торговли, то они соблюдаются в полном объеме: обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей при нормативе 450 кв. м достигает 476,2 кв. м.

Наша главная цель на среднесрочную перспективу – не останавливаться на достигнутом, а продолжать расширять ассортимент, повышать культуру сервиса и бесперебойно обеспечивать самые отдаленные уголки нашего края. Благодаря совместным усилиям органов власти и бизнеса сфера услуг района будет оставаться современной, доступной и качественной.