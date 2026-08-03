В субботу 1 августа водолазы извлекли из реки Сож тело 15-летнего жителя деревни Шарпиловка. Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

На различных интернет-ресурсах появились многочисленные крайне агрессивные комментарии пользователей с категоричными оценочными выводами о действиях участников разбирательства.

Как пояснила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, обстоятельства трагедии еще устанавливаются:

— Следователи проверяют оперативную информацию о происшествии, полученную на первоначальном этапе разбирательства. Особое внимание уделяется сверке свидетельских показаний. В рамках доследственной проверки будет изучен круг общения несовершеннолетнего, морально-психологический климат в семье и иные аспекты его жизнедеятельности.

Сотрудники Следственного комитета обращают внимание граждан на недопустимость размещения в социальных сетях преждевременных выводов в отношении участников разбирательства. Окончательная правовая оценка трагическому инциденту будет дана после проведения комплекса необходимых процессуальных действий.

Информация предоставлена УСК по Гомельской области

sozhnews.by