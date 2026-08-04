В СУП «Морозовичи-Агро» чествовали героев полей – хлеборобов-тысячников, которые своим самоотверженным трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны.

С приветственным словом и поздравлениями к аграриям обратился председатель райисполкома Валентин Ундруль. Он отметил, что труд хлебороба – один из самых почетных и значимых в нашей стране, ведь от него зависит благополучие каждого. Нынешняя уборочная кампания показывает достойные результаты благодаря профессионализму и самоотдаче тружеников села, подчеркнул глава района. Валентин Антонович вручил дипломы районного исполнительного комитета экипажу комбайнеров в составе Василия Малявко и Александра Прокопенко, а также водителям Алексею и Даниилу Кухаренко за высокие показатели в страде.

Стоит отметить, что Алексей и Даниил Кухаренко – отец и сын. Алексей Леонидович трудится в хозяйстве порядка 20 лет, а Даниил пришел в сельхозпредприятие два года назад после армии. Оба уже перешагнули тысячный рубеж по отвозке зерна и настроены на новые победы.





Аграриев поздравили и представители партии «Белая Русь». Как обозначил председатель областного отделения Дмитрий Черняков, хлеборобы – настоящий пример для молодежи, а их достижения – результат не только профессионализма, но и огромной любви к родной земле. Партия «Белая Русь» всегда поддерживает тружеников села, ведь именно на их плечах держится продовольственная безопасность не только района, но и всей страны, констатировал он. К поздравлениям присоединился заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии Артем Гришай. Партийные лидеры вручили аграриям дипломы и ценные подарки. Денежные сертификаты от районной профсоюзной организации работников АПК стали еще одним приятным дополнением к поздравлениям.



Молодой водитель Даниил Кухаренко также был удостоен благодарности РО ОО «БРСМ». Награду ему вручила первый секретарь РК БРСМ Марина Габис.

Директор сельхозпредприятия Василий Баранов поблагодарил комбайнеров и водителей за добросовестный труд и нацелил на новые достижения на хлебной ниве.

Для виновников торжества звучали стихи и песни о хлеборобах. Завершилась церемония символичным выносом каравая – данью уважения тем, кто своим трудом добывает людям хлеб.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой