Теперь получить поддержку специалистов Буда-Кошелевского ТЦСОН можно в дистанционном формате. Это идеально подходит для маломобильных граждан и всех, кому удобнее решать вопросы из дома.

Какие услуги доступны онлайн?

— Консультации психолога и специалистов.

— Обучение компьютерной грамотности (оплата счетов онлайн, соцсети, мессенджеры).

— Онлайн-кружки по интересам и группы взаимопомощи.

Бесплатно услиги могут получить инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, одинокие неработающие пенсионеры (60+), граждане в трудной жизненной ситуации, люди с интеллектуальными нарушениями, завершившие обучение, инвалиды III группы (до 3 месяцев со дня установления инвалидности).

Для неработающих одиноких пенсионеров с доходом до 200% БПМ действует скидка 40% (оплата всего 60% от тарифа).

Обращаться можно по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д. 13 А.

Звонить по телефонам: 7-73-52, 7-35-86.

Подготовила Екатерина Зайкова