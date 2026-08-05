Солист одной из белорусских музыкальных групп осужден за публичное оскорбление Президента Беларуси и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый в 2021-2022 годах, используя публичные ресурсы сети Интернет — YouTube-канал BRUTTO NOSTRA, сообщество Brutto в социальной сети Facebook, а также аккаунт brutto_nostra в Instagram, разместил видеозаписи, содержащие негативную оценку Президента Беларуси, выраженную в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения.

Кроме того, в марте 2022 года обвиняемый, используя те же публичные ресурсы сети Интернет, а также сообщество BRUTTO NOSTRA в социальной сети «ВКонтакте», изготовил и разместил видеозапись, в которой содержится негативная оценка групп лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности: сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Запись по своему содержанию направлена на возбуждение и разжигание иной социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности в отношении социальной группы, объединенной по признаку профессиональной принадлежности.

Уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства, поскольку обвиняемый в 2020 году покинул территорию Беларуси. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130, ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Беларуси по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.