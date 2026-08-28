Участие принимает помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. По видеосвязи подключены все районы области.

Ключевые темы – завершение сева рапса, подготовка к севу озимых культур, уборка кукурузы, заготовка травяных кормов.

Практически все районы Гомельщины завершили сев рапса. В отстающих — Буда-Кошелевский. Прозвучали и конкретные сельхозпредприятия, которые не уложились в отведенный срок: «Рогачевский агросервис», «Белоруснефть-Особино», «Ельск», «Добрынь», «Гадиловичи», «Бывальки», «Николаевка».

Завершить за два дня сев, чтобы выдержать технологические процессы, поставил задачу губернатор.

Также глава региона поручил комитету по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома взять на контроль площади, где сев был завершен после 25 августа.

Гомельщина официально