В рамках совместного проекта Минэкономики и ПРООН стартовала бесплатная образовательная программа для предпринимателей «серебряного» возраста.
Кто может участвовать
Жители всех регионов Беларуси старше 50 лет – как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть собственное дело.
Что ожидает участников
— серия онлайн-занятий;
— знакомство с CRM-системами и другими цифровыми сервисами;
— практикум с инструментами ИИ для предпринимательской деятельности.
Особые возможности для 10 счастливчиков
Они продолжат обучение в программе индивидуального сопровождения с ментором в сентябре-ноябре.
Подать заявку можно по этой ссылке до 16 августа.