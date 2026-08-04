В рамках совместного проекта Минэкономики и ПРООН стартовала бесплатная образовательная программа для предпринимателей «серебряного» возраста.





Кто может участвовать

Жители всех регионов Беларуси старше 50 лет – как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть собственное дело.



Что ожидает участников

— серия онлайн-занятий;

— знакомство с CRM-системами и другими цифровыми сервисами;

— практикум с инструментами ИИ для предпринимательской деятельности.



Особые возможности для 10 счастливчиков

Они продолжат обучение в программе индивидуального сопровождения с ментором в сентябре-ноябре.



Подать заявку можно по этой ссылке до 16 августа.

Министерство экономики Республики Беларусь