Аграрии района сеют озимый рапс, закладывая основу под урожай будущего года.

В РУП «Белоруснефть-Особино» под черное золото отведено порядка 5000 га, только в Буда-Кошелевском районе – не менее 3,5 тыс. га. Как отмечает и.о. заместителя директора по сельскому хозяйству Вячеслав Иванов, для которого эта уборочная юбилейная, сороковая, специфика возделывания культуры, а также отведенные под нее площади требуют качественного подхода в организации посевных работ. Рапс здесь сеют тремя способами – традиционным, по пахоте, и с использованием новейших технологий – No-Till (посев по стерне с глубоким рыхлением) и Strip-till (полосная почвообработка). Как показывает практика, все они при строгом соблюдении технологии и регламентных работ себя полностью оправдывают.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного участка №1 Петр Астапович работает традиционным способом, а вот безотвальный плуг АКТРОС 400, которым он обрабатывает почву перед севом, – самый что ни на есть современный. Износостойкий комбинированный агрегат способен срезать и обрабатывать большое количество пожнивных остатков за один проход и эффективно смешивать их с почвой на глубину до 35 см, а также рыхлить слои почвы, используя долота с техникой нулевого перемешивания. Иными словами, его применение позволяет совместить сразу три операции: дискование верхнего слоя, глубокое разрушение подплужной подошвы и прикатывание. И объем площадей прицепной агрегат захватывает больше – экономия времени и ресурсов налицо.

Для Петра Астаповича аграрный сезон разнообразный: был занят на химобработке, доставке воды, перевез больше тысячи тонн зерна в ходе уборочной, а теперь задействован на посевной озимого рапса. К слову, не только в подготовке почвы знает толк, но и сам сев, как и вся работа на земле, приносит ему удовлетворение. Полешук по рождению, он бережно обрабатывает буда-кошелевские поля, ведь это все для него – любимая Беларусь.

Вячеслав Иванов убежден: «К концу недели на этом поле зерна рапса лягут в землю. Работаем с колес в хорошем смысле слова, переходя с одного технологического участка на другой, – по-иному не получается. Только по-хозяйски подходя ко всему, применяя транспортную, кадровую логистику, мы можем быть уверены в том, что все поставленные задачи будут выполнены в срок».

Наталья ЛОГУНОВА

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