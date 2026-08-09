В октябре 1996 года в минском Дворце спорта собрались 4 740 делегатов со всей Беларуси. Это событие стало точкой отсчета для уникального института народовластия, который спустя годы превратится в высший представительный орган страны.

1996-й выдался для Беларуси непростым. Страна, едва оправившаяся от экономического кризиса, оказалась на пороге нового испытания – теперь уже политического. Противоречия между Президентом Александром Лукашенко и Верховным Советом XIII созыва обострились. Депутаты, по словам современников, увязли в «политической трескотне» и бесконечных интригах. Страна балансировала между двумя сценариями развития: социально ориентированной экономикой, которую предлагал Президент, и либеральным курсом с ослаблением государственных институтов, за который выступала значительная часть парламента. Референдум по изменениям в Конституцию уже был назначен на 24 ноября. Однако белорусский лидер решил сделать еще один шаг навстречу людям: за месяц до плебисцита созвать Всебелорусское народное собрание – форум, где представители всех регионов и социальных слоев могли бы высказать свое мнение и услышать стратегию развития страны из первых уст.

Делегатов избирали на заводах и в колхозах, в учреждениях образования и здравоохранения, в воинских частях и по месту жительства граждан. Всего в выдвижении приняли участие 2,3 миллиона человек. Состав собрания отражал белорусское общество: 637 рабочих и аграриев, 554 инженерно-технических работника, 720 тружеников социально-культурной сферы, 1064 руководителя предприятий и организаций. Самую массовую группу – 1382 человека – составили студенты, предприниматели, военнослужащие и пенсионеры.

19 октября во Дворце спорта началось заседание, где Александр Лукашенко выступил с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу» – названием, которое позже станет девизом первого ВНС и определит суть всего института народовластия в Беларуси. Президент говорил о служении народу как о повседневной практике и ответственности за судьбу страны, которую он доверил народному обсуждению. Главным итогом двух дней работы стала первая в истории суверенной Беларуси Программа социально-экономического развития на 1996-2000 годы. В ней были определены три приоритета: экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса. Каждый из этих пунктов был выверен под реалии времени.

ВНС не только приняло программу развития, но и одобрило инициативу о проведении конституционной реформы. Глава государства был убежден, что сохранение старой модели власти ведет страну к хаосу и потере суверенитета. Через месяц, 24 ноября 1996 года, состоялся республиканский референдум. За проект Конституции, предложенный Президентом и поддержанный на ВНС, проголосовали 70,5% граждан. Беларусь стала президентской республикой, а Верховный Совет уступил место двухпалатному Национальному собранию.

Спустя 30 лет первое Всебелорусское народное собрание выглядит не просто антикризисным форумом, а историческим моментом, когда был заложен принцип, работающий до сих пор: важнейшие решения о будущем страны принимаются вместе с народом и для народа.

Елизавета МАЛАЯ