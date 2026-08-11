В Беларуси определили размер платы за пользование школьными учебниками и учебными пособиями в 2026/2027 учебном году.





Родителям учеников с 1-го по 11-й класс придется заплатить 22 рубля 50 копеек за комплект.

Для детей из многодетных семей предусмотрена скидка 50%, поэтому для них сумма составит 11 рублей 25 копеек.

Размер платы рассчитывается исходя из базовой величины. С 1 января 2026 года она составляет 45 рублей.

Для дошкольников действует другая сумма

Согласно постановлению Совета Министров №839 от 24 июня 2011 года, плата за пользование учебниками и учебными пособиями для учащихся 1–11-х классов составляет 0,5 базовой величины.

Таким образом, в новом учебном году один комплект обойдется родителям в 22,50 рубля.

Для дошкольников установлена другая ставка — 0,2 базовой величины. Это составляет 9 рублей.

Многодетные семьи заплатят вдвое меньше

Для учащихся из многодетных семей предусмотрена скидка в размере 50%. В результате стоимость комплекта учебников для них составит 11,25 рубля.

При этом некоторые категории детей имеют право пользоваться учебниками и учебными пособиями бесплатно.

В их числе — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также учащиеся с особенностями психофизического развития. Бесплатное пользование также предусмотрено для ряда других категорий, перечисленных в статье 39 Кодекса об образовании.

Заплатить за учебники нужно до 1 октября

Внести плату за пользование учебниками необходимо до 1 октября текущего учебного года.

Таким образом, в 2026/2027 учебном году суммы будут следующими:

учащиеся 1–11-х классов — 22,50 рубля;

— 22,50 рубля; школьники из многодетных семей — 11,25 рубля;

— 11,25 рубля; дошкольники — 9 рублей.

mlyn.by