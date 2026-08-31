Не только дать знания и научить их применять на практике, но и воспитать в учениках простые человеческие качества: доброту, искренность и чуткость – в этом видит свою миссию педагог высшей категории, учитель истории и обществоведения СШ №1 г. Буда-Кошелево Виктория Тиличенко.





Педагог всегда молод душой



Виктория Николаевна убеждена, что учитель – профессия, в которой невозможно постареть духовно. Живое общение с детьми не заменит ни один искусственный интеллект. «Наш труд – это непрерывное саморазвитие. Причем от детей мы часто учимся даже большему, чем они от нас, – делится педагог. – Важно уметь доверять ученикам, где-то намеренно давать им возможность проявить самостоятельность, чтобы они почувствовали свою ответственность и завершили начатое».

К слову, моя собеседница – выпускница СШ №1. Ей пророчили математическое будущее, но любовь к истории победила. В 2010 году Виктория Тиличенко окончила исторический факультет ГГУ им. Ф. Скорины, параллельно получив юридическое образование. Первым рабочим местом молодого специалиста стал аграрно-технический колледж, где она преподавала основы права и экономическую теорию. Затем была работа научным сотрудником в историко-культурном центре, но после декретного отпуска вернулась в родную школу и, как признается сама, – навсегда.

Сегодня идет уже одиннадцатый год ее насыщенной школьной жизни. Впереди – волнительный рубеж: в новом учебном году классный руководитель выпустит свой 11-й класс. Виктория Тиличенко искренне гордится тем, что среди ее бывших учеников есть нынешние коллеги, и с безмерной благодарностью вспоминает собственных учителей, заложивших в нее нечто большее, чем знание предмета, – верность профессии.

Кстати, супруг Виктории Николаевны тоже преподаватель, но уже технических дисциплин. По его стопам скорее всего пойдет и сын Алексей: молодому человеку хоть и нравится история, но точные науки у него на первом месте.

«Спасибо за урок» – дорогого стоит

«Провести урок не ради галочки и сухих фактов, а зажечь в ребятах искреннюю любовь к предмету и услышать в конце искреннее «спасибо за урок», вот что дорогого стоит. Если учеников заинтересовала не только история как предмет в целом, а история его семьи, откуда пошло название улицы, на которой он живет, – значит, все не зря. Неслучайно уроки всегда провожу в школьном музее: здесь учащиеся буквально погружаются в атмосферу того или иного времени. Как результат – двоечников по моему предмету нет совсем», – рассказывает Виктория Тиличенко. Причем для педагога история и обществоведение – равнозначные, взаимодополняющие друг друга дисциплины.

При этом через знания она стремится донести детям не менее важное – простые истины: не быть надменными, вычурными, всегда оставаться людьми. Ведь именно простота, доброта, человечность спасут мир.

Когда фотография или исторический факт – точка отсчета для будущего исследования

Краеведение, поиск и восстановление фактов, касающихся истории Будакошелевщины, а через них патриотическое воспитание молодежи – особая сфера в педагогической деятельности Виктории Тиличенко. И события Великой Отечественной здесь занимают центральное место. Педагогу с детства близки сердцу военные фильмы, военная форма и выправка. По маминой линии все были военными. Еще старшеклассницей под руководством Ларисы Кацуро она возглавляла школьный музей, полученный в те годы бесценный опыт успешно применяет сегодня в своей педагогической деятельности.

Проведение мероприятий в статусе Школы мира, участие в заочных международных конференциях в Саратове, Смоленске, Брянске, межмузейное сотрудничество со школой №339 г. Санкт-Петербурга (музей им. В.П. Дрозда) и №132 г. Казани (музей 96-й Гомельской стрелковой дивизии), вступление в Ассоциацию школ Российской Федерации и Респуб-лики Беларусь, реализация проектов «Женщины Великой Победы», «Уроженцы стран бывшего СССР, принимавшие участие в освобождении района», участие в акции «Беларусь помнит», конкурсе сочинений «Без срока давности. Гомельский дневник», уроках мужества на мемориальных комплексах Гомельщины – результат совместной работы Виктории Николаевны и ее учеников.

Смотреть в будущее



В ближайших планах педагога-исследователя – реализация проектов, получение разрешения на участие в раскопках 52-го специализированного батальона и дальнейшая поисковая работа в теме геноцида на территории района, а также открытие в мае будущего года музея боевой славы. К слову, и школьники, и учителя принимают самое непосредственное участие в сборе экспонатов. Только в этом году фонды пополнились 32 единицами.

Вовлекая ребят в исследовательско-поисковую работу, Виктория Тиличенко дает возможность каждому проявить себя: провести экскурсию в музее, рассказать о новом экспонате, подготовить конкурсную работу и презентовать ее. В будущем, по мнению педагога, полученные навыки публичных выступлений, умение формулировать темы, ставить цели и задачи, работать с литературой, искать необходимую информацию пригодятся ученикам не только в студенческие годы, но и в жизни.

Накануне нового учебного года Виктория Николаевна приняла участие в мастер-классе для педагогических работников Гомельщины, проходившем в мемориальном комплексе «Красный берег». Тема – важная и актуальная: геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Уверена, что полученный ею практический опыт – будущая страница в многогранной поисково-исследовательской работе наставника и учащихся.

Наталья НИКОЛАЕВА