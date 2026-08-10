В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, кто из работающих граждан имеет право одновременно получать зарплату и пособие по уходу за нетрудоспособными. Оказывается, законодательство допускает такую возможность, но при соблюдении ряда условий.

Как пояснили в ведомстве, претендовать на выплату могут родители, дети, супруги, а также опекуны (попечители) инвалидов I группы либо лиц, достигших 80-летнего возраста. Однако для этого заявитель должен соблюсти ряд важных критериев.

Во-первых, можно работать по трудовому договору, но строго на условиях неполного рабочего времени. При этом суммарная продолжительность занятости не должна превышать половины традиционной рабочей недели.

Во-вторых, закон разрешает получать пособие индивидуальным предпринимателям, которые фактически не ведут деятельность – например, находятся в процессе прекращения бизнеса или приостановили работу. Аналогичное правило действует для адвокатов и нотариусов с приостановленными полномочиями.

Отдельное исключение сделано для родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Причем это распространяется как на работающих по найму и военнослужащих, так и на студентов дневной формы обучения, а также ординаторов очной формы подготовки.

Для оформления выплаты потребуется собрать пакет документов:

— заявление;

— паспорт;

— трудовую книжку;

— медицинскую справку об отсутствии психиатрического и наркологического учета;

при уходе за лицом старше 80 лет – заключение врачебно-комиссионной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.

Также понадобятся документы, подтверждающие родство или брак с получателем ухода, справка с места работы о режиме неполного времени и, при необходимости, справка об учебе или об отпуске по уходу за ребенком.

Пособие, как уточнили в министерстве, назначается со дня подачи заявления. Его размер зависит от количества подопечных:

— за одного нетрудоспособного выплачивают 100% бюджета прожиточного минимума (сейчас это 530,37 рубля);

— за двух и более – 120% БПМ (636,44 рубля).

Выплаты в таких размерах действуют до 31 октября 2026 года.

Подать документы для назначения пособия по уходу за инвалидом или престарелым можно в службу «Одно окно» местного исполкома или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, нуждающегося в уходе.

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