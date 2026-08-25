Сегодняшний день стал по-настоящему запоминающимся для будущих первоклассников Широковской школы.

Поздравить детей и их родителей с началом школьной жизни приехал председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. К акции «Соберем портфель первокласснику» присоединился депутатский корпус Широковского сельского Совета депутатов, председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова.

Вчерашние дошколята Михаил Галуза, Иван Подлобников, Роман Галуза, Иван Маланченко в нарядной форме встретили гостей. Родители уже закупили необходимые вещи, но для успешного старта в школьную жизнь не хватает совсем немного – портфеля и канцтоваров. Их вручили ребятам гости.

«Перед вами открывается интересная школьная жизнь, которая подарит не только знания, но и много радостных моментов, новых событий и верных друзей. Пусть то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется», – сказал Сергей Анатольевич. Он пожелал первоклассникам хорошего настроения и отличной учебы, а родителям – здоровья и терпения.

Продолжилось общение за дружеским чаепитием. Глава депутатского корпуса пообщался с детьми, обсудил с родителями и руководителем учреждения образования организацию учебного процесса, питание и ряд важных вопросов.

Затем Сергей Анатольевич ознакомился с материально-технической базой и готовностью учреждения к новому учебному году.

Татьяна Титоренко

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