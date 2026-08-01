В Беларуси с 1 августа на 4,1% выросли размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.





Единовременное пособие при рождении первого ребенка составило 10 БПМ, или 5303,70 рубля, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 7425,18 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составило 100% БПМ, или 530,37 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составило 50% БПМ, или 265,19 рубля. Кроме того, увеличилось ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. Так, на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), сумма пособия составила 50% БПМ, или 265,19 рубля; на ребенка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ, или 371,26 рубля.

Изменился и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степеней утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенями утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие составило 100% БПМ, или 530,37 рубля. С III и IV степенями утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или 636,44 рубля.

Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, — 70% БПМ, или 371,26 рубля.

Новые размеры пособий будут действовать с 1 августа по 31 октября 2026 года. В Минтруда отметили, что пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 154,8 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.