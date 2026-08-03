Анализ результатов обследования загрязненных территорий показал значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах.

Постановлением Совета Министров утверждается перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, включающий 1845 населенных пунктов (-177), в которых проживает 364,2 тыс. человек (-566,4), и действует 33 объекта (-16).

Из действующего перечня исключены г.Гомель, г.Лунинец, г.п.Лельчицы и г.Ивье.

Вступление в силу постановления предусматривается с 1 января 2027 года, а льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования на территориях, выводимых из категории загрязненных.

Гомельщина официально